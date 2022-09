Foot - Mercato - Real Madrid

Real : Ancelotti est sous pression pour son prochain transfert XXL

Très intéressé par Jude Bellingham, le brillant milieu de terrain du Borussia Dortmund, le Real Madrid va devoir batailler pour rafler la mise. Le club madrilène, déjà en concurrence avec Liverpool, vient de voir Chelsea entrer dans la danse. C’est Todd Boehly, le nouveau propriétaire, qui gère ce dossier.

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour assurer la transition après Luka Modric et Toni Kroos, le Real Madrid a déjà ciblé le profil qu’il voulait : Jude Bellingham. Encore décisif avec l’Angleterre contre l’Allemagne, le joueur du Borussia Dortmund continue de prouver tout son talent, lui qui n’a que 19 ans.

Après Aurélien Tchouaméni l’été dernier, c’est donc Jude Bellingham que le Real Madrid voudrait attirer. Cependant, le club madrilène n’est pas seul sur le coup. En plus de Liverpool qui travaille sur le dossier depuis un moment, Chelsea viendrait d’entrer dans la danse à en croire les informations du journal The Telegraph .

Chelsea are trying to jump up the Bellingham queue - Boehly trying to muscle in on Madrid and Liverpool. Interest also remains in Rice #cfc https://t.co/TUIQZMaSHH