Transferts - PSG : Verratti annonce une grande nouvelle !

Ancien joueur emblématique du PSG, Marco Verratti a été victime de la nouvelle politique axée sur les jeunes et instaurée par Luis Enrique dès l'été 2023. Mais paradoxalement, le milieu de terrain valide ce changement de cap radical dans le projet mis en place par le PSG et estime qu'il permettra de récupérer du lourd avec des cracks prometteurs sur le marché des transferts.

Avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur à l'été 2023, le PSG a radicalement changé de politique : terminé le bling-bling et le recrutements de stars, place à un projet davantage axé sur les jeunes talents disposant d'un gros potentiel. Marco Verratti a été l'un des premiers à en faire les frais puisqu'il a été envoyé au Qatar après l'arrivée d'Enrique, mais l'ancien milieu de terrain star du PSG estime malgré tout que ce nouveau projet sera bénéfique au club de la capitale et permettra d'attirer du lourd sur le mercato.

Verratti évoque les grands changements au PSG « Avant, j’avais un peu l’impression qu’à l’étranger, le PSG était vu comme l’équipe qui achetait des joueurs avec l’obligation de gagner tout de suite, là ils ont gagné avec une équipe jeune qui joue bien (…) Je pense que le projet va partir sur de grandes bases. C’est plus facile de la regagner quand tu l’as gagné une première fois, parce que tu sais que tu as réussi, tu sais qu’avec le travail, tout peut arriver », confie Verratti à Foot Mercato.