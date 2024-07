Transferts - PSG : Une réunion est annoncée pour ce buteur

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a été lié à Victor Osimhen sur le marché des transferts. Il faut dire que le club de la capitale est à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé et presque tous les attaquants d’Europe ont donc été liés au club de la capitale. Mais l’équipe qui serait la plus intéressée par le Nigérian serait finalement Chelsea. Une réunion entre les dirigeants des Blues et ceux du Napoli devrait même avoir lieu ce week-end.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est au cœur d’une quête très importante. En effet, le club de la capitale est dans l’obligation de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale pour remplacer Kylian Mbappé, qui est parti faire le bonheur du Real Madrid, après sept saisons à Paris. Malgré des moyens conséquents, les dirigeants parisiens collectionnent pour le moment les échecs.

Succession de Mbappé : Riolo enterre un dossier au PSG https://t.co/nfgdsBbmFB pic.twitter.com/UaWZ2JKxFN — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

Le Napoli a fermé la porte pour Kvaratshelia

Après des belles prestations avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a attiré l’œil de plusieurs grands d’Europe. Comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG en a d’ailleurs fait sa priorité cet été. Luis Enrique est convaincu que le Géorgien a le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé. Problème, le Napoli a fermé la porte pour son joueur. Le président de la formation italienne ne compte pas vendre son joueur cet été, ou alors seulement pour une offre impossible à refuser.

Chelsea et Naples vont se rencontrer pour Osimhen

Dernièrement, Victor Osimhen avait également été cité dans le viseur du PSG. Le club de la capitale ne serait finalement pas intéressé par le Nigérian, mais il aurait des chances de rejoindre Chelsea cet été. D’après les informations de CaughtOffside, une réunion entre les dirigeants italiens et anglais devrait même avoir lieu ce week-end. Alors que l’ancien buteur de Lille avait un bon de sortie contre une offre de 130M€ initialement, le Napoli aurait revu ses prétentions à la baisse et une proposition de 100M€ pourrait satisfaire Aurelio De Laurentiis. Chelsea pourrait d’ailleurs proposer une somme d’argent plus certains joueurs, pour essayer de finaliser l’opération.