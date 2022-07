Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opportunité se présente pour Campos sur le mercato

Publié le 26 juillet à 00h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG espère encore vendre de façon importante, et plusieurs joueurs sont clairement identifiés, à l'image de Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler. Et selon nos informations, un club vient de se positionner pour Draxler, et pas n'importe lequel.

Plusieurs joueurs sont poussés au départ à Paris, mais jusque-là, ils sont peu à avoir quittée le PSG. Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été transféré définitivement à West Ham à l'OGC Nice tandis que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg, c'est donc encore insuffisant. D'autres départs sont attendus à l'image de celui de Julian Draxler, que le PSG essaie de vendre depuis plusieurs saisons.

Newcastle débarque pour Draxler

Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un club pourrait bien tenter de recruter Julian Draxler. Il s'agit de Newcastle. Le club du nord de l'Angleterre a pris contact avec le PSG, qui réclame entre 20 et 30M€, ainsi qu'avec l'entourage de l'international allemand clairement poussé vers la sortie. Reste à savoir si Julian Draxler sera prêt à aller à Newcastle.

