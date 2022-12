Transferts - PSG : Une bombe est lâchée par le FC Barcelone sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ainsi que d’autres grosses écuries européennes qui tentent de le convaincre au plus vite, le jeune crack brésilien Endrick a eu l’occasion de discuter en longueur avec Xavi, l’entraîneur du FC Barcelone. Ce dernier a livré ses vérités à ce sujet.

« Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l'état actuel des choses », confiait récemment le père d’Endrick, le jeune phénomène brésilien âgé de seulement 16 ans et qui affole déjà le mercato européen. Le PSG est donc officiellement positionné sur le joueur de Palmeiras, mais le Qatar est loin d’être seul sur le coup pour Endrick, qui a également échangé avec l’un des grands rivaux du club francilien : le FC Barcelone.

Xavi a discuté avec Endrick

Interrogé par ESPN, Xavi a dévoilé les coulisses de sa discussion avec Endrick : « Nous avons parlé avec son père et aussi directement avec le joueur. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. On veut du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. Il a le but, il a le dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans la ligue brésilienne, et aussi du futur », a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone.

« Le type de joueur dont nous avons besoin »