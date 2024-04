Transferts - PSG : Un pote de Mbappé met les choses au clair ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG l’hiver dernier, Rayan Cherki aurait été fortement réclamé par Kylian Mbappé dont il est de plus en plus proche. Mais le jeune attaquant de l’OL met les choses au clair sur ses relations avec la star du PSG, et assure qu’ils ne discutent presque jamais de football ensemble.

De retour en forme depuis peu avec l’OL, Rayan Cherki (20 ans) est en train de vivre une saison aux milles visages. Le jeune attaquant rhodanien, à l’image de son équipe, alterne entre performances convaincantes et grosses périodes de doute, lui qui a beaucoup été remplaçant ces derniers mois. Pourtant, lors du dernier mercato hivernal et comme le10sport.com vous l’avait annoncé, le PSG avait tout tenté pour recruter Cherki.

Mbappé - PSG : A Barcelone, il fait une grande annonce ! https://t.co/POkJ9UMH22 pic.twitter.com/0RCXYFNld4 — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Mbappé a réclamé Cherki au PSG ?

Daniel Riolo annonçait même à l’époque dans l’After Foot sur RMC Sport que Kylian Mbappé, la star du PSG, faisait le forcing pour attirer le jeune joueur de l’OL au Parc des Princes : « Campos ne s’intéresse au dossier, que parce qu’on lui dit de s’y intéresser. Dans ce club, il y a des gens qui ont assez de poids pour dire : "Intéressez-vous à ce joueur-là" (…) Mbappé est extraordinaire, mais pour autant, doit-il avoir, avec les gens qui l’entourent, ce pouvoir-là de dire recruter ce joueur ? » , s’interrogeait Riolo.

« On ne parle pas trop football »