PSG : Un joueur de l’OM directement impliqué dans le mercato ?

Publié le 11 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour se relancer. Et le milieu de terrain néerlandais, qui a demandé conseil avant de partir pour le club de la Louve, a notamment échangé avec Kevin Strootman.

Au même titre que Rafinha, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Idrissa Gueye ou encore Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum n’entrait plus du tout dans les plans de Luis Campos et Christophe Galtier cet été pour la suite du projet du PSG, et le milieu de terrain néerlandais a donc été prêté avec option d’achat du côté de l’AS Rome.

Wijnaldum raconte son départ pour l’AS Rome

Mardi, à l’occasion de sa conférence de presse de présentation en Italie, Wijnaldum est revenu sur les coulisses de son départ du PSG pour l’AS Rome : « J'ai choisi la Roma en raison de l'intérêt et des efforts qu'ils ont fait pour me faire venir (…) Je savais que je venais dans un club avec un stade fantastique. J'ai demandé l'avis de ceux qui en savaient plus que moi et ils en ont tous parlé en bien », a indiqué le milieu de terrain néerlandais.

« J’en ai parlé avec Strootman »