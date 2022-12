Transferts - PSG : Ronaldo, Messi... Une opération XXL se prépare sur le mercato

Libre de tout contrat depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore où il évoluera après la Coupe du monde. Lionel Messi, lui, voit également son avenir être au coeur des débats puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Les deux légendes pourraient d'ailleurs être de nouveau réunies dans le même championnat d'ici peu de temps.

Libéré par Manchester United il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo est sans club actuellement. Le Portugais devra donc s’activer pour son avenir après la Coupe du monde s’il veut poursuivre la saison 2022-2023. Lionel Messi, de son côté, voit également la suite de sa carrière être un sujet d’actualité. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le septuple Ballon d’Or ne devrait se décider qu’après le Mondial au Qatar pour son avenir. Les deux rivaux, qui ont longtemps joué l’un contre l’autre en Espagne, pourraient d’ailleurs se retrouver dans un championnat exotique.

🚨🔥 According to sources close to #SAFF, the 🇸🇦 Football Federation would dream of having both Cristiano #Ronaldo and #Messi in their league.📌 #AlNasr are fully in the race for #CR7, while #AlHilal will make an important move at the end of the #WorldCup for the 🇦🇷 player.🐓⚽ pic.twitter.com/P4kVyRICqf