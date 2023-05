Transferts - PSG : Rencontre décisive pour Messi, il attend pour signer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à expiration, et l’avenir de l’Argentin reste incertain. Si son départ semble inéluctable, l’identité de son prochain club est en revanche inconnue pour le moment, alors que le FC Barcelone travaille toujours sur le dossier. Une rencontre à venir entre les dirigeants catalans et des représentants de La Liga s’annonce d’ailleurs décisive.

C’est désormais un secret de polichinelle, le FC Barcelone veut rapatrier Lionel Messi, et l’intérêt est réciproque alors que le bail de l’attaquant avec le PSG arrive à expiration. « Nous allons tout faire pour le ramener , a assuré ce dimanche soir le président Joan Laporta après le titre de champion obtenu sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. »

Le Barça toujours bloqué par ses finances

Le FC Barcelone a déjà plusieurs pistes pour se renforcer, dont une priorité qui se nomme Lionel Messi, mais Joan Laporta ne peut passer à l’action pour l’heure, en raison de la masse salariale débordante du club culé. L’écurie blaugrana cherche ainsi à convaincre La Liga de lui donner le feu vert en vue du mercato estival, lui permettant alors de passer concrètement à l’action pour le septuple Ballon d’Or du PSG.

Le club va demander à la Liga un document garantissant que Messi et les recrues peuvent être enregistrées