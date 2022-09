Foot - Mercato - PSG

PSG, prolongation… Les vérités de Lens sur le mercato de Fofana

Publié le 12 septembre 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Les supporters du RC Lens peuvent s’en réjouir, Seko Fofana ne quittera pas le nord de la France de sitôt. Au terme d’un mercato mouvementé, l’Ivoirien a fini par signer un nouveau contrat avec les Sang et Or. Le voilà désormais jusqu’en 2025. Un dossier mouvementé sur lequel est revenu Florian Ghisolfi, directeur sportif du RC Lens.

Partira ? Ne partira pas ? Tout au long de l’été, les questions se sont posées pour Seko Fofana. Au sortir d’une énorme saison avec le RC Lens, le capitaine lensois était courtisé par de nombreux clubs à travers l’Europe. En Ligue 1, il avait notamment été question d’un intérêt de l’OM, mais surtout du PSG, qui cherchait à densifier son milieu de terrain. Finalement, Seko Fofana a paraphé un nouveau contrat avec le RC Lens et de quelle manière. Après la rencontre face à Lorient (5-2), au milieu de Stade Bollaert, l’Ivoirien a confirmé sa volonté de continuer avec les Lensois avant donc de signer son bail, allant jusqu’en 2025 désormais, sur la pelouse.

« Il fallait bien vendre pour se donner de l’oxygène pour garder Seko »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Voix des Sports , Florian Ghisolfi, directeur sportif du RC Lens, est d’ailleurs revenu sur le mercato de Seko Fofana qui a abouté à la prolongation de l’Ivoirien. Il a alors expliqué : « A quel moment on propose la prolongation à Fofana et quand est-ce qu’on a la certitude qu’il reste ? On a des objectifs de vente, mais en avril-mai, no ne sait pas quels joueurs on va vendre. On a des idées, très vite, on s’était dit que Cheick Doucouré serait le premier à partir. (…) Tout ce qu’on a fait avec Arnaud (Pouillle), c’était en se disant qu’il fallait bien vendre pour se donner de l’oxygène pour garder Seko ».

« Au moins deux clubs proposaient plus à Seko… »

Et concernant ce nouveau contrat de Seko Fofana au RC Lens, Florian Ghisolfi a ajouté : « Début août, Seko change d’agent qui est celui de Brice Samba. Il va être jugé sur sa capacité à ramener quelque chose pour le joueur, mais je lui dis : « J’ai un rêve, c’est que le 31 août, on n’annonce pas le départ de Seko, mais une prolongation ». On a énormément discuté avec Seko en lui disant : « Tout ce qu’on va faire, c’est pour que tu fasses encore une saison extraordinaire. Tu nous permets de passer encore un palier si possible et on se programme peut-être pour une vente l’été prochain ». Au moins deux clubs proposaient plus à Seko. L’un des deux jouait la Coupe d’Europe, mais ce n’étaient pas des clubs qui le faisaient rêver. C’est une histoire très forte depuis qu’il est arrivé. Son transfert était peu probable. C’est une histoire de fou ! ».

« Campos m’a dit qu’il était très intéressé par Seko »