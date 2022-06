Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pochettino a fixé sa condition avant de laisser la place à Galtier

Publié le 28 juin 2022 à 21h10 par Bernard Colas

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va quitter son poste dans les prochains jours afin de laisser la place à Christophe Galtier. Mais avant cela, le club de la capitale doit trouver un accord avec l’Argentin pour son départ, et les discussions bloqueraient sur un point précis.

L’avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus aucun doute. Critiqué depuis sa nomination en janvier 2021, l’Argentin va laisser sa place à Christophe Galtier, qui n’est plus l’entraîneur de l’OGC Nice depuis lundi. Le PSG espère désormais rapidement régler ce dossier rapidement, mais les discussions traînent en longueur avec Mauricio Pochettino. Selon L’Équipe , le désaccord majeur entre les deux parties ne concerne pas les 15M€ prévus initialement pour l’ensemble de la résiliation de l’entraîneur argentin et de son staff, mais sur la somme de 2M€ liée à une prime que Pochettino et ses collaborateurs auraient perçue s’ils étaient restés au PSG pour la saison à venir. Mais en Espagne, une autre version circule.

La condition fixée par Pochettino

Ce mardi soir, Marca assure pour sa part que l’ancien entraîneur de Tottenham ne réclame aucun bonus, mais attend que le PSG lui verse une indemnité correspondant à sa dernière année de contrat. Mauricio Pochettino voudrait être payé chaque mois jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau banc de touche, une demande refusée par les dirigeants du PSG, qui n’ont pas l’intention de payer la saison restante de son contrat, du moins dans son intégralité selon le quotidien espagnol.

Pochettino et le PSG veulent boucler le dossier