Transferts - PSG : Neymar, mercato… Le Qatar proche d’une incroyable erreur ?

Publié le 8 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Neymar a finalement décidé de rester au PSG où il réalise un début de saison XXL. Une grande nouvelle pour le Qatar, qui a pourtant souhaité se séparer de son numéro 10 brésilien pendant l’été. Neymar se confie sur son retour en puissance.

Il n’y a pas eu que le feuilleton Kylian Mbappé cet été au PSG ! La direction du club de la capitale semble avoir également envisagé la vente de Neymar, dont le profil a été proposé à des écuries étrangères comme Chelsea et Manchester City, mais l’international brésilien n’a jamais envisagé de quitter le Parc des Princes où son contrat court jusqu’en juin 2025 et a tout fait pour rester au PSG. Un choix qui a finalement été le bon.

Neymar, le début de saison XXL

Déjà auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Neymar cartonne avec le PSG. Et dans un entretien accordé à PSG TV, il s’est confié sans détour sur ce retour au premier plan : « Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar. Je pense que les choses se sont simplement mises en place. Je réalise un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé, lors de mes deux ou trois premières années », indique Neymar.

« Je suis plus complet qu’avant »