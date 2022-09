Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi de retour à Barcelone ? C’est possible !

Publié le 12 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Un peu plus d'un an après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi va rapidement se retrouver au cœur de rumeurs au sujet de son avenir. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain et un retour au Barça fait parler depuis quelques semaines. Il faut dire que Joan Laporta a activé des leviers économiques qui redonnent espoir aux fans du club blaugrana.

L'été dernier, Lionel Messi s'est retrouvé bien malgré lui au cœur d'un feuilleton concernant son avenir. Tout juste vainqueur de la Copa America, le numéro 10 de la sélection argentine pensait revenir à Barcelone pour prolonger son contrat qui avait pris fin le 30 juin. Mais contre toute attente, Joan Laporta a annoncé à Lionel Messi que le club ne pouvait pas étendre son bail pour des raisons économiques. Par conséquent, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire s'est retrouvé sur le marché et a donc choisi de s'engager avec le PSG où son contrat s'achève en juin prochain. Lionel Messi pourrait donc rapidement se retrouver au cœur des rumeurs pour son avenir.

«Le retour de Messi est faisable»

D'autant plus que selon Roger Vinton, auteur de l'ouvrage Le Barça face à la crise du siècle, le retour de Lionel Messi est parfaitement envisageable. « Le retour de Messi est faisable. Les sponsors pourraient jouer un rôle fondamental dans l'opération. Vous imaginez Messi revenir dans le club de sa vie pour y prendre sa retraite sans rien toucher du club ? Ce serait la plus grande opération marketing de l'histoire du sport... », assure-t-il à France Football . Il faut dire que cet été, Joan Laporta a activé plusieurs leviers économiques, permettant au Barça de réaliser un énorme mercato, et donc de rêver à un retour de Lionel Messi.

Le retour de Messi fait rêver les Catalans

Enzo Rinaldi, président de la Penya Barça Lyon, ne s'en cache pas, les fans du club attendent le retour de Lionel Messi. « Le président a mis trop de temps à tout mettre en place et on a perdu Messi (...) Là, il a pris les choses en main et il ne pouvait pas mieux faire. Mais il y a encore du boulot et il faudrait aller bien plus loin (...) Je suis emballé par les recrues, il y a de bons profils. Maintenant, tout dépendra de qui sera sur le terrain. J'espère que Xavi ne fonctionnera pas sentimentalement. On ne veut pas voir les amis de Xavi sur la pelouse, mais les meilleurs, car on a un bon groupe. Et puis il faudra se rattraper en allant récupérer Messi. Laporta nous le doit. Le Barça et Messi, ça ne peut pas se finir comme ça », lance-t-il à France Football .

