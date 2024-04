Transferts - PSG : Mbappé prépare une grande annonce !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l'issue de la saison. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid cet été, même si rien n'a encore été officiellement annoncé. L'international français devrait d'ailleurs faire durer le suspense encore un peu.

L’avenir de Kylian Mbappé ne devrait pas s’écrire au PSG. En février dernier, l’international français a indiqué aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas étendre son contrat qui expire en juin prochain. Le capitaine de l’équipe de France aurait donc prévu de quitter le club de la capitale à l’issue de la saison.

PSG : Le Real Madrid snobe Mbappé ! https://t.co/0fbeJzfTi3 pic.twitter.com/ynyTlxDfKB — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Si sa prochaine destination n’a pas encore été annoncée, tout indique que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position pour obtenir sa signature. Mais pour l’instant, rien n’a encore été officiellement annoncé. Et Kylian Mbappé devrait faire durer le suspense encore quelques temps.

L'annonce officielle est conditionnée à la Ligue des champions