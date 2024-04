PSG - Mbappé : Le Real Madrid prépare du très lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé va prochainement découvrir le Real Madrid, qui touche au but avec sa grande priorité. Malgré le coût d’une telle opération et l’importance que devrait prendre l’international français dans le groupe de Carlo Ancelotti, les Merengue ne prévoient pas de bouleversements en interne.

Arrivé dans la capitale à l’été 2017, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG et la Ligue 1 pour prendre la direction du Real Madrid. Après ses nombreuses tentatives pour s’attacher les services de l’international français, le président Florentino Pérez touche au but dans ce dossier qui lui tenait à cœur. De quoi provoquer des changements au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti ?

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, un transfert à 175M€ se prépare https://t.co/1twUTPBVHA pic.twitter.com/NbxoinlyvG — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Le Real Madrid ne va pas chambouler son effectif

Alors que le recrutement d’un joueur du calibre de Kylian Mbappé a forcément un coup et un impact sur la vie du groupe, le Real Madrid n’associe pas cette opération à une quelconque vente d’après OK Diario . Sur le plan financier, la formation merengue dispose des moyens nécessaires pour recruter la star du PSG sans avoir la nécessité de dégraisser.

Mbappé compatible avec les autres joueurs ?

Sportivement, le Real Madrid est également convaincu que Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Joselu et Endrick sont compatibles, écartant ainsi l’idée de se séparer d’un élément offensif pour faire de la place au capitaine de l’équipe de France. Au sein du club, on estime que chacun aura sa place et on cite en exemple la saison 2016-2017, au cours de laquelle Zinedine Zidane avait dans ses rangs Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Alvaro Morata, Mariano Diaz, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Martin Odegaard, Isco ou encore James Rodriguez. Le Real Madrid avait alors raflé la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, la Liga et la Ligue des champions.