Transferts - PSG : Luis Enrique continue son coup de balai

Jean de Teyssière

Le PSG réalise un mercato assez discret, même si cela pourrait s’emballer dans les prochaines heures, avec l’arrivée attendue de Désiré Doué. Concernant les départs, Luis Enrique aimerait se séparer de deux joueurs : Danilo Pereira et Milan Skriniar. Le mercato se termine le 30 août prochain, à 23h et le temps va commencer à presser.

Depuis la mise en place du loft au PSG, peu de choses ont bougé. Renato Sanches est arrivé à Benfica mais Bernat, Dagba, Gharbi, Kari, Housni, Gadou et El Hannach sont toujours au club. Deux autres joueurs pourraient aussi quitter le club dans les prochains jours.

Danilo et Skriniar dans le groupe…

Danilo Pereira et Milan Skriniar pourraient vivre de drôles d’instants au PSG. Le premier est arrivé en 2020 et avait été un taulier, pouvant dépanner au milieu de terrain ou en défense centrale. Le second est arrivé libre l’été dernier mais n’avait joué qu’une demi-saison, à cause d’une blessure. Ils sont dans le groupe parisien pour affronter Le Havre ce vendredi, lors de la première journée de Ligue 1.

…mais sur le départ

Alors que ces deux joueurs pourraient jouer ce vendredi, leur avenir ne se situe pas au PSG. Selon L’Équipe, la direction parisienne aimerait que ces deux joueurs quittent le club cet été. A noter que Manuel Ugarte, le milieu de terrain uruguayen est aussi sur le départ.