Transferts - PSG : Luis Campos se lance dans une incroyable bataille sur le mercato

Publié le 4 novembre 2022 à 15h45

Toujours à la recherche d’un renfort défensif, le PSG n’a pas tiré un trait sur Milan Skriniar comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, mais Luis Campos n’est pas le seul à vouloir profiter de la situation contractuelle du Slovaque, libre en fin de saison. Les cadors de Premier League comptent en effet tenter leur chance avec l’international slovaque, ce qui pourrait compliquer les affaires de l’écurie parisienne.

Retenu par l’Inter lors du dernier mercato estival malgré le forcing du PSG, Milan Skriniar n’a pas réglé sa situation contractuelle depuis. Luis Campos n’a donc pas lâché le morceau et prévoit de retenter sa chance lors du mercato hivernal comme vous l’a annoncé le10sport.com, mais la menace est grande.

L’Inter cherche encore à prolonger Skriniar

L’Inter souhaite rapidement trouver un accord avec son défenseur slovaque afin de prolonger son bail expirant à l'issue de la saison. Les discussions seraient en cours entre les deux parties, la formation italienne étant consciente de l’intérêt suscité par Milan Skriniar sur le mercato. Mais le PSG n’est pas le seul prétendant en course.

La Premier League vient concurrencer le PSG