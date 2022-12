Transferts - PSG : Luis Campos passe à l’action pour boucler un deal à 100M€ sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial, João Félix voit son avenir s’inscrire en pointillé, lui qui voudrait quitter l’Atlético de Madrid dès janvier. Les Colchoneros seraient désormais disposés à laisser partir leur attaquant, et ce dernier aurait d’ores et déjà été approché par Luis Campos, conseiller football du PSG.

N’ayant plus forcément la confiance de Diego Simeone, João Félix verrait d’un bon œil son départ de l’Atlético de Madrid dès le prochain mercato hivernal. Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs clubs, puisque le Bayern Munich, Manchester United et le PSG seraient positionnés sur ce dossier. L’écurie parisienne aurait d’ailleurs lancé une première offensive.

Luis Campos aurait approché João Félix

Selon AS , le PSG aurait d’ores et déjà approché João Félix pour discuter d’un transfert en janvier, par l’intermédiaire de Luis Campos. Le conseiller football du PSG est proche de Jorge Mendes, l’agent de l’international portugais, avec qui il a déjà fait affaire l’été dernier pour les transferts de Vitinha et de Renato Sanches.

L’Atlético attend 100M€

Reste à voir désormais si le PSG prendra l’avantage pour João Félix, alors que l’Atlético de Madrid attendrait environ 100M€ (bonus compris) dans ce dossier. L’attaquant sera à coup sûr l’un des protagonistes du prochain mercato d’hiver.