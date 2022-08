Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les deux plans B du mercato après Bernardo Silva

Publié le 18 août 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce jeudi, le PSG est passé à l’action pour le transfert de Bernardo Silva en dégainant une offre de 80M€, que Manchester City a cependant repoussé. Si jamais l’opération Silva venait à tomber à l’eau, Luis Campos saurait déjà quels autres dossiers activés pour la fin du mercato du PSG.

Le feuilleton Bernardo Silva passe à la vitesse supérieure à Paris. Le 3 août dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos avait pour rêve d’attirer le joueur qu’il avait recruté à l’AS Monaco en 2014, au PSG. Pour autant, le conseiller football du Paris Saint-Germain n’avait pas initié la moindre offensive auprès de Manchester City pour Bernardo Silva, qui faisait cependant du FC Barcelone sa priorité.

Le PSG a fait sa première offre officielle à Manchester City pour Bernardo Silva

La donne a changé depuis le début du mois d’août. Avant la clôture du mercato d’été, Luis Campos veut boucler des coups sur le marché et comme le10sport.com vous l’a dévoilé ce jeudi et une nouvelle fois en exclusivité, le PSG a dégainé une offre de 80M€ à Manchester City pour le transfert du Portugais. Bien que Bernardo Silva rêve du FC Barcelone depuis son plus jeune âgé, le principal intéressé ne serait pas contre l’idée d’arborer la tunique du PSG toujours selon nos informations exclusives.

Sous l’impulsion de Guardiola, City refuse l’offre de 80M€ du PSG

Néanmoins, bien que The Times ait confié mercredi soir que Manchester City attendrait une offre de 80M€ de la part des clubs intéressés par le profil de Bernardo Silva, le10sport.com vous a affirmé ce jeudi que, sous l’influence de Pep Guardiola qui cherche à conserver son milieu offensif sous contrat jusqu’en juin 2025, le comité de direction de City a repoussé ladite proposition de transfert du PSG.

Et maintenant ? Campos penserait à Rashford et Leao