Les coulisses du très joli coup bouclé par Campos sur le mercato

Publié le 31 août 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Après Fabian Ruiz, le PSG est désormais en passe de boucler l’arrivée de Carlos Soler. L’international espagnol du FC Valence devrait débarquer dans la capitale sous la forme d’un transfert avoisinant 25M€ bonus compris. Un joli coup réalisé par Luis Campos, désireux de profiter de la situation contractuelle du joueur, qui veut de son côté passer un cap dans sa carrière.

Alors que le mercato estival ferme ses portes en France ce jeudi à 23 heures, le PSG accélère pour finaliser ses derniers dossiers. Les prochaines heures s’annoncent mouvementées, alors que plusieurs départs sont encore espérés, dont ceux de Leandro Paredes (Juventus), Julian Draxler (Benfica), Layvin Kurzawa (Fulham) ou encore Mauro Icardi (Galatasaray). Dans le sens inverse, le PSG a vu arriver ce mardi Fabian Ruiz en provenance du Napoli. Le milieu de terrain était entré dans sa dernière année de contrat chez les Azzurri , donnant un avantage certain à Luis Campos dans les négociations. Désormais, un défenseur et un joueur offensif sont encore attendus, et l’identité de ce dernier est connue.

Luis Campos fan du profil de Carlos Soler

Dernièrement, le PSG a accéléré afin de boucler la venue de Carlos Soler. Un accord avoisinant 20M€ est évoqué pour le milieu offensif de 25M€, qui n’a rien d’un coup de dernière minute pour la direction parisienne. D’après les informations de la Cadena SER , Luis Campos voulait mettre la main sur lui, et ce malgré les nombreux joueurs présents dans l’entrejeu du PSG, qui poursuit actuellement son dégraissage. Le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi avait bien conscience de l’énorme opportunité que représentait Carlos Soler, lui aussi dans sa dernière année de contrat.

Pourquoi Soler a choisi le PSG

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 32 matches disputés en Liga la saison dernière, Carlos Soler avait des envies d’ailleurs dans ce mercato estival. Le joueur formé à Valence n’a pas eu de nouvelles de la part de sa direction pendant huit mois et a donc décidé d’être à l’écoute des propositions, en fixant toutefois deux conditions pour son avenir : rejoindre un projet sportif puissant et permettre à son club de récupérer une indemnité de transfert. C’est chose faite avec le Paris Saint-Germain, qui déboursera selon la Cadena SER 18M€ + 4M€ de bonus.

Le dossier est en cours de finalisation

Les détails sont en cours de finalisation et il semble aujourd’hui trop tard qu’un club de Premier League, disposant des ressources financières suffisantes pour se positionner, vienne perturber les plans du PSG. Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’intéressaient également à Carlos Soler, sans que cet intérêt n’aille plus loin. Un très joli coup pour le PSG, récupérant à un prix abordable un joueur côté à 50M€ sur le marché des transferts. À l’inverse, le FC Valence fait une très mauvaise opération à deux jours de la fin du mercato et paye cher la gestion du cas Soler, qui n’a pas été prolongé à temps. Le club che n’échappe pas aux critiques, et il en est de même pour l’international espagnol, pointé du doigt à Valence pour ses exigences financières et ses prestations décevantes en ce début de saison, marquant pourtant la fin de son passage du coté de Mestalla.