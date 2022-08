Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Soler confirmé par deux autres dossiers

Publié le 31 août 2022 à 09h30 par Quentin Guiton

Alors que le mercato estival ferme ses portes demain soir, le PSG accélère pour boucler ses dernières arrivées. Et Fabian Ruiz a enfin été officiellement annoncé mardi soir. Mais finalement, l’Espagnol ne devrait pas être la dernière recrue au milieu, car son compatriote Carlos Soler devrait lui aussi débarquer ! D’ailleurs, le FC Valence s’activerait de son côté pour lui dénicher un successeur et aurait activé deux pistes à cet effet.

Ça y est. Le PSG entre dans la dernière ligne droite de son mercato. Si le club de la capitale a déjà recruté Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Vitinha et Renato Sanches, Christophe Galtier attendait encore trois renforts, un par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Et d’ailleurs, ce mardi soir, le PSG a enfin signé sa cinquième recrue ! Ainsi, comme c’était attendu, Fabian Ruiz arrive en provenance de Naples contre un montant estimé aux alentours des 25M€. Avec l’Espagnol, Luis Campos tient son troisième milieu tant espéré sur ce mercato, mais peut-être pas le dernier…

Après Fabian Ruiz, Carlos Soler arrive !

En effet, le PSG s’apprête à signer une recrue surprise au milieu ! Alors qu’il semblait faire office de plan B à Fabian Ruiz, Carlos Soler devrait finalement accompagner son compatriote en France ! Et malgré le fait que le FC Valence ait fait une dernière tentative inespérée pour prolonger son joueur, qui aurait même fait de lui l'élément le mieux payé de l’effectif (6M€), Carlos Soler devrait bien s’engager au PSG. Le transfert devrait avoisiner les 22M€ au total (17M€ plus 5M€ de bonus). Dans tous les cas, l’Espagnol devrait parapher un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Comme le rapporte L’EQUIPE , Carlos Soler vient pour faire partie de la rotation offensive en jouant notamment les doublures de Lionel Messi et Neymar.

Luis Campos prêt à faire un double coup avec Soler ?

Si le transfert de Carlos Soler n’est pas encore officiel, tout porte à croire que le deal est acté. En effet, le FC Valence s’activerait actuellement en coulisse pour lui dénicher un successeur. Et le PSG pourrait bien faire un joli double coup avec ce transfert. Selon le journaliste espagnol Carlos Bosch, l’heureux élu désigné par le club Ché pour remplacer Soler ne serait autre que Julian Draxler ! Ainsi, Luis Campos pourrait accueillir un nouveau joueur et par la même occasion enfin se débarrasser d’un indésirable de longue date. Une nouvelle donc inespérée. Mais l’Allemand ne serait pas la seule idée du FC Valence…

Lemina plutôt que Draxler ?