Transferts - PSG : Les 5 coups les plus marquants du duo Campos-Mendes sur le mercato

Publié le 21 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Après trois saisons, Leonardo a été démis de ses fonctions à l'issue de son second mandat de directeur sportif du PSG. Pour le remplacer, c'est Luis Campos qui a débarqué et le dirigeant portugais débarque avec ses méthodes et ses réseaux, à commencer par celui qui mène à Jorge Mendes. Les premières rumeurs à Paris concernent des joueurs gérés par le célèbre agent (Vitinha, Renato Sanches ou Diego Moreira). Ce n'est pas une surprise compte tenu du fait que les deux hommes ont plusieurs fois collaboré sur le marché des transferts, notamment à l'AS Monaco. Le 10 Sport vous propose de découvrir les cinq coups les plus marquants du duo Campos-Mendes.

5) Joao Moutinho

C'est l'un des premiers transferts de Luis Campos à l'AS Monaco. Arrivé à la direction sportive du club du Rocher en 2013, il n'hésite à rapidement convaincre sa direction d'investir 25M€ sur Joao Moutinho. Un choix qui va s'avérer payant puisque l'ancien milieu de terrain du FC Porto s'imposera comme l'un des hommes forts du club avec lequel il disputera 219 rencontres avant son départ vers Wolverhampton en 2018. Joao Moutinho faisait bien évidemment partie de l'équipe championne de France et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2017.

4) Fabinho

Le même été, Luis Campos recrute un autre milieu de terrain qui s'imposera comme une référence à son poste : Fabinho. Inconnu du grand public le Brésilien débarque sous la forme d'un prêt en provenance de Rio Ave. L'AS Monaco lèvera son option d'achat deux ans plus tard pour environ 6M€. Une incroyable affaire compte tenu de la dimension que va prendre Fabinho à l'AS Monaco. Pilier de l'équipe titrée en 2017, l'éphémère joueur du Real Madrid sera convoité par le PSG à l'issue de cette saison avant de finalement rejoindre Liverpool en 2018 pour 45M€. Une sacrée affaire sportive et économique.

3) Bernardo Silva

Là aussi il s'agit d'un coup magistral bouclé par le duo Luis Campos-Jorge Mendes. En 2014, l'AS Monaco débourse la coquette somme de 15,75M€ pour recruter un jeune milieu offensif en provenance de Benfica. Il s'agit d'un certain Bernardo Silva. Âgé de 20 ans, il n'a disputé que 3 matches avec son club formateur, mais cela ne refroidit pas Luis Campos, convaincu de tenir une pépite. Et l'avenir lui donnera raison puisque Bernardo Silva s'imposera rapidement comme un joueur crucial du club monégasque où il avait la lourde tâche de faire oublier James Rodriguez. D'ailleurs son talent n'échappera pas à Pep Guardiola puisque Manchester City n'a pas hésité à lâcher 50M€ pour le recruter en 2017.

2) James Rodriguez

Cependant, la relation entre Jorge Mendes et Luis Campos n'a pas simplement débouché sur le recrutement de jeunes talents puisqu'en 2013, l'AS Monaco frappe très fort pour son retour en Ligue 1. En effet, le club du Rocher lâche 45M€ pour faire venir James Rodriguez en provenance du FC Porto. Le transfert du Colombien est encore à ce jour le plus important de l'histoire de l'AS Monaco. Mais après une saison très aboutie, avec notamment 14 passes décisives, et surtout une brillante Coupe du monde, James Rodriguez est cédé pour 75M€ au Real Madrid. Il n'aura donc fallu qu'un an pour réaliser une plue-value de 30M€.

1) Radamel Falcao

Le même été, l'AS Monaco réalise une autre très grosse dépense en lâchant 43M€ pour attirer Radamel Falcao, lui aussi géré par Jorge Mendes. Un énorme coup de la part de Luis Campos puis qu'en 2013, l'attaquant colombien est considéré comme l'un des plus redoutables buteurs en Europe avec ses 70 buts en deux saisons avec l'Atlético de Madrid. A Monaco, le passage de Radamel Falcao aura connu des hauts et des bas, mais il aura tout de même inscrit la bagatelle de 83 buts en 140 apparitions.