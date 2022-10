Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato hivernal bouleversé par Kylian Mbappé ?

Publié le 5 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble toujours autant déterminé à faire venir un défenseur central au cours du prochain mercato de janvier avec l’option Milan Skriniar en ligne de mire, les récents propos de Kylian Mbappé qui affichait son mécontentement sur l’organisation offensive pourrait contraindre Luis Campos à modifier ses plans. Explications.

À en croire les dernières tendances, le PSG n’a pas changé son fusil d’épaule par rapport à cet été et semble avoir ciblé sa grande priorité du prochain mercato hivernal : Milan Skriniar. Le Parisien, L’EQUIPE et RMC Sport ont tous été unanimes ces dernières heures pour annoncer que Luis Campos préparait une nouvelle offensive afin de racheter les six derniers mois de contrat du défenseur slovaque de l’Inter Milan en janvier, avec une offre comprise entre 20 et 30M€ selon les sources. Le PSG devrait donc mettre toutes ses forces dans ce dossier lors du prochain mercato, et pourtant…

Mbappé a fait passer un message clair

Le 22 septembre dernier, après la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche en Ligue des Nations (2-0), Kylian Mbappé avait sèchement critiqué son utilisation au PSG en comparant son rôle à celui qu’il occupe chez les Bleus aux côtés d’un pur buteur : « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », lâchait Mbappé. Des propos auxquels avait d’ailleurs adhéré Christophe Galtier quelques plus tard, en conférence de presse : « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils (…) C'est une discussion que j'ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça », avait lâché l’entraîneur du PSG.

Et si le PSG prenait plutôt un attaquant ?

Du coup, la question peut paraître légitime maintenant que Kylian Mbappé a affiché publiquement son mal-être par rapport au schéma tactique : le PSG n’aurait-t-il pas intérêt à se concentrer sur l’arrivée d’un véritable buteur lors du mercato de janvier plutôt que de s’obstiner à foncer sur Milan Skriniar ? Reste à savoir si Luis Campos sera disposé à revoir sa priorité du mercato.