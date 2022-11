Transferts - PSG : La vérité est dévoilée pour le mercato de Neymar

Thomas Bourseau

Neymar a beaucoup fait parler de lui sur le marché des transferts lors de la première partie du dernier mercato estival. Il a en grande partie été question d’un transfert en Premier League, mais un départ du PSG n’aurait jamais été très proche.

Avec le départ de Leonardo de son ancien poste de directeur sportif en fin de saison dernière et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, à savoir le patron de la section sportive du club de la capitale, l’avenir de Neymar semblait s’écrire en pointillés au Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison. De quoi le pousser à faire part de sa volonté de poursuivre au PSG, où son contrat a été automatiquement prolongé jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le confiait en mai 2021, à deux reprises et même pendant la tournée de pré-saison au Japon.

Coupe du monde 2022 : Neymar blessé, le Brésil sort du silence https://t.co/j83q07R0Yt pic.twitter.com/1LCGn79HK6 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Chelsea et Manchester City n’ont pas bougé pour Neymar cet été

Mais qu’en a-t-il vraiment été ? Le feuilleton Neymar a animé le tout début du mercato estival. Les destinations ont été multiples, de Santos au FC Barcelone en passant par Chelsea, Newcastle et la Juventus… Tous ont été liés au nom de Neymar et inversement. D’après la Gazzetta dello Sport , il n’aurait jamais été question d’une éventuelle arrivée de Neymar en Angleterre. Que ce soit Manchester City ou Chelsea, aucune offre concrète n’aurait été évoquée et encore moins soumise à l’entourage de Neymar et au PSG.

Newcastle ? Pas une option pour Neymar