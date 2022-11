Transferts - PSG : Campos reçoit une réponse pour son mercato

Thomas Bourseau

Rafael Leao (23 ans) est une des sensations du marché des transferts. Conseiller football du PSG, Luis Campos caresserait le désir de le faire venir à Paris, mais devrait se frotter à la détermination de Chelsea. Pour ce qui est du mercato hivernal, le sort en serait déjà jeté.

Dans la foulée du départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais en août dernier, Christophe Galtier avait ouvertement réclamé une recrue pour pallier le départ de l’attaquant. Conseiller football du PSG et l’ayant recruté en 2018 au LOSC, Luis Campos aurait coché le nom de Rafael Leao à en croire L’Équipe et RMC Sport , en vain puisque l’international portugais de 23 ans est resté au Milan AC où son contrat court jusqu’en juin 2024.

Mercato - PSG : Campos a dégainé pour Skriniar, la réponse va tomber https://t.co/TzCx2cOTCe pic.twitter.com/Mq3fhzn1tW — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Courtisé par le PSG, Leao est choyé par le Milan AC

Afin de ne pas se mettre dans une position où une vente serait obligatoire l’été prochain afin de ne pas le laisser partir libre de tout contrat en 2024, la direction du Milan AC travaille depuis de longues semaines sur la prolongation de contrat de Rafael Leao. Et ce n’est pas le directeur technique Paolo Maldini qui dira le contraire, en atteste sa déclaration en septembre dernier au festival du sport de Trento. « Dans le contexte de la pérennité du club, je répète que nous avons les comptes en ordre et que nous n'avons pas besoin de vendre qui que ce soit. Nous voulons garder les joueurs les plus forts, mais il n'y a plus de joueurs non transférables aujourd’hui. (…) Ai-je rejeté les offres pour Leao et Theo Hernandez ? J'ai dit à certains de ne pas se montrer. Le problème, c'est qu'ensuite, ils reviennent et vous devez alors décider de ce que vous allez faire ».

Le Milan AC regrette son échec avec Leao

Dernièrement, juste avant le coup d’envoi du Mondial que Rafael Leao dispute avec la sélection portugaise, Paolo Maldini regrettait son échec quant à cette opération XXL. « L'idée était de conclure avant la Coupe du Monde, surtout pour les joueurs impliqués dans la compétition, Leão dans ce cas. Cela n’a pas été possible ».

Chelsea toujours dans le coup, mais pas pour cet hiver…