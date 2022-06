Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La mission d’Antero Henrique se complique sur le mercato

Publié le 24 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à lancer une énorme vague de départs cet été, Antero Henrique va avoir du pain sur la planche. Et pour cause, malgré les nombreux joueurs indésirables à vendre, la plupart d'entre eux refusent catégoriquement un transfert à l'image d'Ander Herrera qui assure une nouvelle fois qu'il va rester au PSG.

Cet été, le PSG a décidé de nommer Luis Campos au poste de Conseiller Football pour remplacer Leonardo. Le Portugais sera en charge du recrutement et travaillera en étroite collaboration avec Antero Henrique qui aura lui la lourde tâche de tenter d'alléger l'effectif par le biais de nombreuses ventes. Un défi qui s'annonce très compliqué puisqu'ils sont nombreux à afficher leur volonté de rester, à l'image d'Ander Herrera.

Herrera ne veut pas partir