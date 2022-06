Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale avec Moise Kean étudiée par Campos ?

Publié le 23 juin 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque du PSG, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Moise Kean à Paris cet été. Alors que Leandro Paredes pourrait suivre Angel Di Maria à la Juventus, le conseiller football du PSG aurait la possibilité de boucler une opération colossale entre le milieu de terrain argentin et l'attaquant italien.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria est d'ores et déjà assuré de quitter le PSG cet été. Et alors qu'il se rapprocherait de plus en plus de la Juventus, El Fideo pourrait prendre un joueur de Mauricio Pochettino dans ses bagages. En effet, Angel Di Maria et Leandro Paredes seraient devenus inséparables selon Tuttosport . D'ailleurs, les deux hommes seraient actuellement en vacances ensemble aux Baléares. Ainsi, la Juventus pourrait en profiter pour s'offrir à la fois Angel Di Maria et Leandro Paredes cet été. Et cela arrange bien le PSG, puisque Antero Henrique - qui aide Luis Campos a dégraisser l'effectif parisien - tenterait de trouver un nouveau club au milieu de terrain argentin.

Un échange XXL entre Leandro Paredes et Moise Kean ?