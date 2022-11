Transferts - PSG : La Coupe du monde va tout changer pour le mercato de Campos

Arnaud De Kanel

Insatisfait du mercato estival, Luis Campos comptait se rattraper cet hiver. Or, il doit faire face à une situation inédite puisque pour la première fois de l'histoire, le Mondial se joue en pleine saison. Alors, ses plans se retrouvent chamboulés et il devra attendre la fin du tournoi pour commencer à activer des pistes.

A la tête du sportif au PSG depuis cet été, Luis Campos fait des mercatos ses rendez-vous favoris. Déçu de celui de cet été, il comptait régler la mire cet hiver. Mais le lot d'incertitudes que réserve le Mondial pourraient tout déjouer. Ce jeudi soir, Neymar s'est blessé. Même si sa durée d'indisponibilité n'est pas connue, le cas du Brésilien est un parfait exemple de ce que craignaient Campos et Christophe Galtier. Avec un effectif qui aspire à briller au Mondial, les risques de blessures sont très élevés. Alors, le PSG pourrait se retrouver dans l'obligation de recruter des remplaçants pour pallier aux blessures des titulaires à la Coupe du monde. Ce qui n'était pas la priorité initialement...

Coupe du monde 2022 : Neymar blessé, le Brésil sort du silence https://t.co/j83q07R0Yt pic.twitter.com/1LCGn79HK6 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer»

D'un ton assez craintif, Christophe Galtier révélait sur les ondes de RMC Sport , les doutes des clubs à l'approche du mercato hivernal. « On va voir, c'est très difficile de se positionner. Le Bayern, c'est dans trois mois. Le mercato d'hiver, on va voir ce qu'il va se passer. Hier, j'étais à l'UEFA dans une réunion avec des entraîneurs. On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer pendant la Coupe du monde » concédait le coach du PSG.

«On ne peut pas tout doubler, tout tripler»