Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé a failli prendre une décision radicale sur le mercato

Publié le 22 août 2022 à 22h30 par Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat qui s'achevait le 30 juin. Et pourtant, comme l'assure Jérôme Rothen, un départ vers le Real Madrid a pendant très longtemps été la tendance. Mais le PSG a réussi à inverser la tendance grâce à certaines promesses, notamment en ce qui concerne le projet sportif.

Le feuilleton Mbappé a tenu en haleine le monde du football durant des très nombreux mois. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achevait le 30 juin dernier, et tout laissait penser qu'il rejoindrait le Real Madrid. Néanmoins, le club de la capitale n'a jamais renoncé et a fini par convaincre son joueur d'étendre son bail et il est désormais lié au PSG jusqu'en 2025. Et pourtant, Jérôme Rothen confirme que Kylian Mbappé était très proche d'un départ et raconte la façon dont les Parisiens ont inversé la tendance..

«C'était parti pour qu'il parte au niveau de sa réflexion»

« C'était parti pour qu'il parte au niveau de sa réflexion. Mais il y a eu un changement de stratégie chez Kylian Mbappé. Pour moi, qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est très simple, c'est plus de professionnalisme. C'est un discours plus ferme avec ceux qui partent un petit peu en vrille, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Pour l'instant, Christophe Galtier le dit, Neymar est parfait dans son état d'esprit sur les entraînements. Il est toujours là, il n'a pas raté un match et il très bon. Mais le jour où Neymar va arriver la tête à l'envers parce qu'il s'est couché à 5h du matin à cause d'un tournoi de poker ou d'un déplacement et qu'il va rater un match parce que ceci ou cela... », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il s'agace https://t.co/7J8lxrzKXN pic.twitter.com/xmDCpkMlRM — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Mbappé voulait un projet sportif différent»

Dans la foulée, Jérôme Rothen explique que Kylian Mbappé attendait un projet complètement différent : « Mbappé voulait un projet sportif différent et c’est pour cela qu’il a mis du temps à prolonger. Quand on lui vend un projet sportif, je suis désolé mais on lui vend un nouveau projet et que les Qatariens arrivent devant lui en disant que ce projet-là va se faire sans Neymar parce qu’ils ne voulaient pas le garder pour X raisons. Après soit il accepte soit il n’accepte pas. Mais quand on lui vend un projet comme cela et qu’au bout de quinze jours de préparation Neymar n’a eu aucune proposition, car personne n’en voulait et même quand ils voulaient le prêter personne n’en voulait, Neymar s’est mis en condition optimale pour être au top physiquement en perspective de la Coupe du monde et aussi pour être bon sur le terrain... Eh bien il faut faire avec . »

Mbappé toujours heureux d'évoluer avec Neymar et Messi