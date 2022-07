Foot - Mercato - PSG

PSG : Kalimuendo, Gouiri... Le mercato des buteurs est lancé

Publié le 30 juillet 2022 à 11h00 par La rédaction

L’avenir d’Arnaud Kalimuendo est incertain. Alors que l’attaquant souhaite rester au Paris Saint-Germain, un transfert est totalement envisagée en interne, puisque le Titi pourrait rapporter une belle indemnité. Le Stade Rennais pourrait notamment grimper jusqu’à 30M€ pour s’octroyer ses services. Les Rennais ont toutefois un plan B en cas d'échec sur ce dossier en la personne d'Amine Gouiri, que Christophe Galtier aimerait avoir sous ses ordres au PSG.

Prêté durant deux saisons au RC Lens afin d’obtenir du temps de jeu et de prendre de l’expérience, Arnaud Kalimuendo s’est révélé sous le maillot des Sangs et Or . Auteur de 21 buts et 6 passes décisives en 65 rencontres, le natif de Suresnes a désormais de grandes ambitions, et aimerait pouvoir intégrer la rotation au Paris Saint-Germain. Présent lors de la tournée de pré-saison au Japon, celui-ci a eu l’occasion de se montrer, en trouvant le chemin des filets face au Kawasaki Frontale et aux Urawa Red Diamonds. Cependant, il pourrait bien être vendu, d’autant plus que des prétendants toquent à sa porte.

Kalimuendo est courtisé

Les performances d’Arnaud Kalimuendo ont tapé dans l’œil de certains clubs. Selon les récentes rumeurs, Leeds serait très insistant sur ce dossier, mais l’attaquant ne fait pas des Peacocks sa priorité. Celui-ci souhaiterait rester au Paris Saint-Germain et obtenir un temps de jeu convenable. Cependant, en interne, une vente du Titi est clairement envisagée, et il pourrait poursuivre son aventure en France, puisque l’OGC Nice et le Stade Rennais ont inscrit son nom sur leurs tablettes. Le club breton pourrait même mettre le paquet pour s’octroyer ses services.

Une offre avoisinant les 30M€ pour Kalimuendo ?

Le Stade Rennais pourrait doubler ses concurrents dans le dossier Arnaud Kalimuendo. Selon les informations de L’Equipe , les dirigeants bretons font de l’attaquant du Paris Saint-Germain leur priorité au poste d’avant-centre, et pourraient formuler une offre d’un montant compris entre 25 et 30M€. Une opération envisageable grâce à la vente de Mathys Tel au Bayern Munich. Toutefois, en cas d’échec sur ce dossier, les Rennais s’intéressent également à Amine Gouiri, que Christophe Galtier aimerait retrouver au PSG après l’avoir eu sous ses ordres la saison dernière.

Nice attend 40M€ pour Gouiri