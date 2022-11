Transferts - PSG : Jorge Mendes prépare un sale tour au Qatar sur le mercato

Thomas Bourseau

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes a ses entrées au PSG. Pour autant, le Portugais aurait d’autres idées en tête pour l’attaquant de Manchester United qui devrait plier bagage dès cet hiver. Et Newcastle serait en première ligne dans l’agenda de Mendes.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo est baladé du banc des remplaçants à être aligné dans le onze de départ d’Erik Ten Hag. Un entraîneur que le Portugais estime qui lui a manqué de respect et qu’en représailles, Ronaldo refusait à son tour de le porter en haute estime comme il l’a confié à Piers Morgan au cours d’une entrevue pour Talk TV dimanche. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ».

Manchester United va se séparer de Ronaldo cet hiver

Résultat ? Manchester United aurait pris la décision de se séparer de Cristiano Ronaldo dès le mercato hivernal bien que son contrat court jusqu’en juin prochain. ESPN a même révélé mercredi qu’Erik Ten Hag se serait en personne entretenu avec la famille Glazers pour leur faire part qu’il était impossible que Ronaldo continue de faire partie de son groupe dans ces conditions. D’après Sky Sports , le PSG serait une potentielle destination pour Cristiano Ronaldo. Encore faudrait-il que Jorge Mendes le veuille.

Mendes pousse pour un transfert de Ronaldo à Newcastle