Transferts - PSG : Il a claqué la porte et désigne le responsable

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juillet dernier, Xavi Simons avait décidé de claquer la porte plutôt que de prolonger, et le jeune attaquant néerlandais cartonne cette saison avec le PSV Eindhoven. L’occasion pour lui de régler ses comptes avec Mauricio Pochettino, qui semble à l’origine son de choix de quitter le PSG.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino l’an passé au PSG, Xavi Simons (19 ans) avait donc décidé de repousser les offres de prolongation de contrat formulées par sa direction, et le jeune attaquant néerlandais avait opté pour un départ libre en direction du PSV Eindhoven. Un choix pertinent, puisque Simons y réalise une saison XXL (16 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et se retrouve même installé en sélection des Pays-Bas. Mais que s’est-il passé pour qu’il décide de quitter le PSG ?

C’est confirmé, le rêve du PSG est à portée de main https://t.co/uSL3PjbmV9 pic.twitter.com/JhrtCnUdLY — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« Pochettino m’a à peine parlé »

Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad dimanche, Xavi Simons a ouvertement pointé du doigt Pochettino et sa gestion au PSG : « J’ai eu très peu d’entraîneurs dans le football professionnel. Mauricio Pochettino m’a à peine parlé au PSG, j’étais le plus jeune du groupe, c’est peut-être pour ça. Mais il y a une grande différence avec Ruud van Nistelrooy. Il cherche à établir un contact sur tous les sujets. Je me reconnais beaucoup dans la façon dont l’entraîneur vit le football. Je ressens la même chose devant tant de passion. Il faut qu’il y ait de la vie dans un match. Et il faut aussi qu’il y ait des chocs. Cette émotion est en moi et je ne vais pas la changer », indique Simons, qui critique donc son ancien entraîneur du PSG.

Un retour impossible au PSG ?