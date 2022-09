Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros problème en interne à cause du mercato

Publié le 3 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG n’a pas réussi à recruter Milan Skriniar en fin de mercato ni le nouvel attaquant tant attendu par Christophe Galtier ces dernières semaines, le bilan du recrutement estival laisse plutôt sceptique. Et il aurait même engendré de grosses frustrations en interne au sein du club de la capitale.

Longtemps à la recherche d’un nouveau défenseur central et d’un attaquant, le PSG a enchainé les recrues au milieu de terrain ces derniers jours (Fabian Ruiz, Carlos Soler), mais sans parvenir à recruter Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) qui était la grande priorité dans le secteur défensif, ni ce fameux buteur tant désiré par Christophe Galtier. Et cette fin de mercato semble avoir provoqué de vives tensions.

« Il faut tourner la page »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a réagi à cette fin de mercato. Et s’il n’a pas confirmé de manière flagrante sa déception, l’entraîneur du PSG n’a pas non plus semblé plus emballé que cela : « Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page (…) Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier, j'avais été très direct avec les joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup en prêt, mais ce qui est important pour moi c'est de travailler avec le groupe », a confié Galtier.

Transferts - PSG : Galtier se lâche sur les coulisses du mercato https://t.co/jqZxVrJwyM pic.twitter.com/O1R1sCDSwC — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Campos et Galtier frustrés ?

Au micro de La Chaine L’Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a fait état jeudi soir d’une certaine frustration au sein du PSG sur l’issue de ce mercato estival : « Que ça soit Campos ou Galtier ils ne sont pas contents du mercato. Ils voulaient des cibles plus importantes que ça soit offensivement, défensivement et même au milieu de terrain. Ils ne sont pas contents de ce qu’ils ont fait », a expliqué le journaliste.

Un malaise Campos-Antero Henrique