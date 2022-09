Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros mensonge d’Ousmane Dembélé sur son mercato ?

Publié le 23 septembre 2022 à 02h30 par La rédaction

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG la saison passée, Ousmane Dembélé a fini par prolonger son contrat au FC Barcelone. L’attaquant français assure que dans son esprit, il n’a jamais été question de quitter le club catalan, mais il aurait pourtant sondé Kylian Mbappé au sujet d’une possible arrivée au PSG. Explications.

Alors que Leonardo était en place à la direction sportive du PSG la saison passée, le Brésilien avait sérieusement envisagé de faire venir Ousmane Dembélé qui arrivait en fin de contrat en juin 2022 avec le FC Barcelone. Finalement, Leonardo a donc été remplacé par Luis Campos qui a abandonné ce dossier, et Dembélé a fini par prolonger jusqu’en 2024 au Barça.

PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied de… Dembélé https://t.co/ErRpwI81XM pic.twitter.com/yNSonCeCJ1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

« J’ai toujours dit que je voulais rester »

Longuement interrogé mercredi au micro de RMC Sport sur son mercato agité, Ousmane Dembélé a affiché une position très claire et assure qu’il n’a jamais songé à quitter le Barça : « Avec la confiance de Xavi, j’étais obligé de rester Je suis bien dans le vestiaire avec ces jeunes, cette équipe. J’ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après ce sont des négociations. Moi je me disais pas que j’allais quitter le club. J’ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone, je me sens bien là-bas. J’ai toujours rêvé de jouer à Barcelone, je réalise mon rêve et j’en suis bien content », a indiqué Dembélé. Et pourtant…

Dembélé a évoqué le PSG avec Mbappé

Une information dévoilée par Le Parisien vient totalement contredire la version avancée par l’attaquant français, puisqu’à en croire le quotidien, Ousmane Dembélé aurait contacté Kylian Mbappé, dont il est très proche en équipe de France, pour prendre la température au sujet d’une éventuelle signature au PSG. C’est finalement la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif qui aurait mis un terme à la piste Dembélé. Un scénario qui ne va absolument pas dans le sens des propos de l’ancien Rennais…