Transferts - PSG : Grande nouvelle annoncée dans la presse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, le jeune phénomène du LOSC Ayyoub Bouaddi vient tout juste de prolonger jusqu'en 2029 avec le club nordiste. Mais dans un entretien accordé à L'EQUIPE, le milieu de terrain laisse malgré tout la porte ouverte à un transfert l'été prochain... Une bonne nouvelle en perspective pour le PSG ?

Fraîchement prolongé jusqu'en 2029 par les dirigeants du LOSC qui souhaitent le conserver à court terme malgré des intérêts persistants de la part du PSG et d'Arsenal, Ayyoub Bouaddi (18 ans) est l'une des nouvelles attractions du mercato. Le jeune milieu de terrain nordiste s'est imposé comme la grande révélation de ces derniers mois en Ligue 1, et ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues. Mais le PSG a-t-il encore une chance de pouvoir recruter Bouaddi dans les mois à venir avec cette prolongation de contrat ?

Bouaddi botte en touche Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE jeudi, le jeune crack du LOSC évoque tout l'intérêt qu'il suscite chez les cadors européens, et notamment le PSG : « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai un bon cocon avec le club, le président, le coach, je suis protégé aussi au niveau de ma famille, j'ai la tête hors de ça. Je peux avoir des petits échos mais honnêtement, je n'y prête pas vraiment attention. Le peu qui m'atteint ne me touche pas », indique Bouaddi, qui ouvre malgré tout la porte à un départ l'été prochain.