Transferts - PSG : Galtier voulait une attaque de feu, le projet fou sur le mercato

L'été dernier, après la prolongation de Kylian Mbappé, de gros noms ont circulé pour le mercato du PSG. A commencer par celui de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais était l'une des priorités du club de la capitale pour épauler Kylian Mbappé. Mais alors que l'hypothèse de voir Neymar partir afin d'attirer le Polonais avait été évoquée, Christophe Galtier avait en réalité la volonté d'aligner quatre stars sur le fronts de l'attaque.

A l'issue de la saison dernière, le PSG a réussi à boucler la prolongation de Kylian Mbappé, malgré l'intérêt du Real Madrid qui avait le forcing pour l'attirer libre à l'issue de son bail qui s'achevait le 30 juin dernier. Et afin de convaincre son attaquant de rester, le PSG avait promis un mercato d'envergure mené par Luis Campos, nommé conseiller football du club la capitale afin de remplacer Leonardo. Dans cette optique, le nom de Bernardo Silva a été évoqué en interne, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tout comme celui de Robert Lewandowski.

Le PSG a tout tenté pour Lewandowski

En effet, Le Parisien confirme dans son édition ce vendredi que le PSG a bien fait le forcing pour recruter Robert Lewandowski. Et la direction du club de la capitale y a cru ! Et pour cause, il était de notoriété publique que le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich, et le transfert était largement dans les cordes du PSG sur le plan économique. Kylian Mbappé a même directement rencontré Robert Lewandowski afin de le convaincre. En vain puisqu'il a finalement signé au FC Barcelone.

