Transferts - PSG : Galtier interpelle une recrue du mercato

Publié le 29 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

En difficulté depuis son transfert au PSG cet été, Hugo Ekitike dispose d’un temps de jeu très limité avec une lourde concurrence dans le secteur offensif. Son entraîneur, Christophe Galtier, s’est confié sans détour sur la situation du jeune attaquant français et l’incite à continuer son travail.

Recruté en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 35M€, Hugo Ekitike disposait d’autres options sur le mercato, mais le jeune attaquant de 20 ans avait privilégié le challenge offert par le PSG. Seulement voilà, ses perspectives d’évolution semblent déjà limitées dans la capitale puisqu’il se retrouve barré par le trio Neymar-Messi-Mbappé, et n’a toujours pas inscrit le moindre but en match officiel avec le PSG. Une situation qui préoccupe forcément Ekitike.

« Il ne peut pas être satisfait »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a livré son point de vue sur le malaise Ekitike au PSG : « J'ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité, mais lui aussi. On a fait très attention à lui sur un plan physique car il est arrivé tard pour la préparation. Avec notre trio, cela demande beaucoup d'investissement. Dès qu'on joue à la place de l'un des 3, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux », a confié l’entraîneur du PSG.

« Une perte de confiance »