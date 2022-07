Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier et Luis Campos ont fixé un objectif avec le mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien décidés à réussir leur nouveau challenge XXL en tandem au sein du PSG, Christophe Galtier et Luis Campos ont déjà dressé une ligne de conduite bien précise en interne. Et ils souhaitent avant tout bâtir l’équivalent de deux équipes capables de se montrer compétitives pour les échéances à venir.

Mardi dernier, à l’occasion de sa conférence de presse de présentation avec le PSG, Christophe Galtier annonçait la couleur sur le mercato estival du club de la capital et sa collaboration avec Luis Campos à ce sujet : « On est en relation permanente avec Luis Campos. Il sait ce que j'attends de mon équipe. Avant de partir sur le recrutement, on a échangé avec Luis et le président sur le système. Est-ce que Luis fait le recrutement ? Oui. Mais depuis trois ans, on a fait des mercatos ensemble mais aucun joueur ne vient sans mon accord, c'est très clair », confiait le nouvel entraîneur du PSG.

Une relation de confiance

Il faut dire que les deux hommes, qui ont collaboré ensemble avec succès par le passé au LOSC, semblent partager des méthodes de travail parfaitement compatibles et devraient donc tirer dans le même sens pour les nouveaux projets à venir au sein du PSG. Une situation qui devrait changer des précédents cas de figure avec les tandems Tuchel-Leonardo ainsi que Pochettino-Leonardo, qui semblaient avoir des relations de plus en plus glaciales au fil du temps. Au point d’ailleurs qu’aucun n’ait été finalement conservé par le PSG.

« Ils veulent deux onze de niveau équivalent »

L’EQUIPE révèle dans ses colonnes du jour que le duo Galtier-Campos affiche en interne une volonté assez claire pour permettre au PSG d’affronter au mieux le calendrier resserrée avant la mi-novembre, puisque la Coupe du Monde au Qatar se disputera ensuite : « Ce qu’ils veulent construire, c’est un groupe avec dans l’idéal, deux « onze » presque de niveau équivalent », indique une source de l’entourage du PSG à ce sujet dans les colonnes du quotidien sportif.

