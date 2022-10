Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier emballe déjà une recrue du mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Définitivement recruté par le PSG cet été après une saison en prêt, Nuno Mendes semble clairement épanoui au sein du projet. D’autant que le latéral gauche portugais, qui évolue en piston dans le système mis en place par Christophe Galtier, paraît beaucoup plus épanoui dans ce rôle et le fait savoir.

En toute fin de mercato estival 2021, le PSG bouclait l’arrivée de Nuno Mendes en provenance du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat de 40M€. Une option d’achat qui a d’ailleurs été levée lors du dernier mercato estival par la direction parisienne, très satisfaisante du rendement de l’international portugais, qui semble quant à lui encore plus apprécier le PSG depuis la nomination de Christophe Galtier.

« Je me sens mieux à 5 défenseurs »

Interrogé au micro de Canal + mercredi, Nuno Mendes a totalement validé la révolution tactique à cinq défenseurs mise en place par Galtier au PSG cette saison : « Le PSG est une équipe qui aime attaquer, qui aime avoir le ballon, nous avons des joueurs devant très fort pour attaquer, marquer des buts. Mais le PSG est un club qui joue pour attaquer, pour toujours avoir le dessus sur l'adversaire. Ici, c'est évident que je me sens mieux à cinq. En sélection, c'est différent, l'entraîneur à ses idées. On joue à quatre. Quand on joue à trois centraux, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de liberté pour attaquer », a-t-il confié.

« Je me développe mieux »