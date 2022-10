Foot - PSG

PSG : Galtier lance une révolution, c'est validé dans le vestiaire

Publié le 5 octobre 2022 à 22h10

Arthur Montagne

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Christophe Galtier a rapidement mis en place un changement tactique important en installant une défense à trois défenseurs axiaux et deux pistons. Un nouveau projet qui semble convenir à Nuno Mendes qui est plus à l'aise dans ce système.

Après une saison délicate, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions, remplacé cet été par Christophe Galtier. L'ancien coach de l'OGC Nice a d'ailleurs rapidement pris une décision radicale sur le plan tactique en optant pour un schéma avec trois axiaux, ce que les Parisiens attendaient depuis longtemps. Et cela enchante Nuno Mendes.

Nuno Mendes savoure le changement de système

« Le PSG est une équipe qui aime attaquer, qui aime avoir le ballon, nous avons des joueurs devant très fort pour attaquer, marquer des buts. Mais le PSG est un club qui joue pour attaquer, pour toujours avoir le dessus sur l'adversaire. Ici, c'est évident que je me sens mieux à cinq. En sélection, c'est différent, l'entraîneur à ses idées. On joue à quatre. Quand on joue à trois centraux, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de liberté pour attaquer », assure l'international portugais dans une interview accordée à Canal+ .

Mendes et Hakimi, les grands gagnants

Il faut dire qu'avec son profil offensif, Nuno Mendes semble parfaitement adapté à un rôle de piston, qu'il occupait auparavant au Sporting CP. Tout comme Achraf Hakimi à droite qui avait brillé à ce poste au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan.