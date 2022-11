Transferts - PSG : Dossier sensible du mercato, il se lâche sur sa situation

Guillaume de Saint Sauveur

Cantonné à un rôle de doublure de luxe cette saison au PSG derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait finalement décidé de rester lors du dernier mercato estival malgré ses contacts à l’étranger. Le gardien costaricien évoque sa situation délicate au sein du club de la capitale.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Keylor Navas (35 ans) va-t-il continuer encore l’aventure francilienne avec ce statut de numéro 2 ? Barré par Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du Real Madrid n’a pas disputé le moindre match officiel avec le PSG depuis le début de la saison, lui qui était d’ailleurs passé tout proche d’un départ pour Naples lors du dernier mercato estival.

« C’est triste mentalement »

Dans des propos rapportés par Diez, Keylor Navas évoque cette situation au PSG : « Plus qu’un changement physique, ne pas jouer, c’est triste mentalement. Quand tu t’entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Je suis arrivé dans un groupe (la sélection du Costa Rica) où tout le monde a confiance en moi et c’est motivant. On ne peut pas cacher que j’aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué, mais c’est une motivation supplémentaire pour ce Mondial », indique le gardien costaricien.

« Je n’aime pas être remplaçant »