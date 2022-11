Transferts - PSG : Déjà une catastrophe sur le mercato en 2023 ?

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG avait pour ambition de dégraisser son effectif. Un objectif pas totalement rempli puisque les joueurs partis ont dans la plupart des cas été prêtés, et non vendus définitivement. Par conséquent, le problème a été géré temporairement et l'été prochain, les Parisiens risquent de recevoir une mauvaise nouvelle.

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait pour ambition de dégraisser massivement son effectif. Dans cette optique, de nombreux joueurs ont été poussés au départ, mais rares sont ceux à avoir été vendus. En effet, dans l'immense majorité des cas, les départs ont été bouclés sous la forme de prêt, parfois avec option d'achat. Une solution temporaire qui pourrait coûter cher aux Parisiens.

Trois retours déjà actés ?

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , plusieurs options d'achat ne seront pas levées. Ce sera probablement le cas pour Georginio Wijnaldum, gravement blessé avec l'AS Roma, Leandro Paredes, décevant à la Juventus, et Ander Herrera, qui joue peu à l'Athletic Bilbao, pourraient revenir l'été prochain. Les trois joueurs voient leur contrat prendre fin en 2024.

Le PSG tentera encore de vendre en 2023

Par conséquent, le PSG sera dans l'obligation de se remettre à la recherche de clubs susceptibles d'acheter ses joueurs. Mais alors qu'ils sont nombreux à voir leur contrat s'achever en juin 2024, le club de la capitale ne pourra pas espérer récupérer une grosse indemnité de transfert.