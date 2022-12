Transferts - PSG : Coup de tonnerre pour le mercato de Luis Campos ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité du Paris Saint-Germain l’été dernier, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter tout en se dirigeant vers une prolongation de contrat. Néanmoins, les négociations traînent entre les deux parties, au point qu’un départ du défenseur slovaque serait toujours une possibilité, alors qu’il sera libre en fin de saison.

Apparaissant comme la grande priorité du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar n’a finalement pas posé ses valises près du Parc des Princes malgré de longues discussions entre les deux clubs. Le défenseur slovaque a entamé la saison avec l’Inter et semblait se diriger vers une prolongation, les négociations étant bien engagées sur le sujet. Néanmoins, le temps passe et aucun accord n’a été entré trouvé entre Skriniar et l’Inter.

« Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais… »

« Nous avons de l'espoir pour la prolongation de Skriniar. Nous, les dirigeants, l'attendons pour les fans et nous espérons que c'est aussi son avis, il faut être deux pour un mariage. Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais lui aussi doit mettre quelque chose », confiait mardi le directeur sportif du club lombard Piero Ausilio à Sky Sport.

Retournement de situation pour Skriniar ?