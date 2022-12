Mercato - PSG : En pleine réflexion, Skriniar reçoit un coup de pression

Thomas Bourseau

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar pourrait quitter l’Inter si sa situation contractuelle restait inchangée. Le PSG resterait en embuscade, mais le directeur sportif du club lombard a demandé au Slovaque d’y mettre du sien. Explications.

Milan Skriniar soufflera sa 28ème bougie en février prochain, soit quelques mois avant l’expiration de son contrat à l’Inter le 30 juin 2023. Depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il est spécifié dans la presse que la priorité du dirigeant portugais est de mettre la main sur un renfort défensif axial. Et la priorité de Campos était Milan Skriniar et le Slovaque semble toujours l’être.

L’Inter voulait boucler la prolongation de Skriniar avant le Mondial

Quel avenir pour Milan Skriniar ? À en croire les informations divulguées par 90min , l’Inter attendait que le Slovaque se mette d’accord avec les décideurs nerazzurri pour qu’une prolongation de contrat soit convenue avant le début du Mondial au Qatar. Il n’en an rien été, de quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’une éventuelle arrivée libre de Skriniar à la prochaine intersaison.

«Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais lui aussi doit mettre quelque chose»

Pour autant, Piero Ausilio n’a pas caché sa volonté de mener à bien une prolongation de contrat de Milan Skriniar en rappelant à l’ordre le Slovaque en lui faisant savoir qu’il fallait qu’il fasse de lui-même un effort pour Sky Sport . « Nous avons de l'espoir pour le renouvellement de Skriniar. Nous, les managers, l'attendons pour les fans et nous espérons que c'est aussi son avis, il faut être deux pour un mariage. Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais lui aussi doit mettre quelque chose ».

«Notre proposition est importante, nous essayons de la faire avancer»