Mercato - PSG : La pression monte dans le feuilleton Skriniar

Après avoir échappé au Paris Saint-Germain cet été, Milan Skriniar est redevenu un sujet d’actualité pour le mercato hivernal, comme nous vous l’avions annoncé sur le10sport.com. Son avenir n’est en effet toujours pas décidé, puisque l’Inter n’a pas encore réussi à prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain.

Pour Luis Campos, le renfort défensif que cherche tant le PSG, c’est lui. Considéré comme l’une des stars de Serie A, Milan Skriniar est une véritable obsession pour l’architecte du projet parisien et cela ne s’est pas arrêté aux échecs de l’été selon nos informations.

Le PSG en position de force pour Skriniar ?

Le mercato hivernal commence dans seulement quelques jours et Milan Skriniar pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive du PSG. Car il n’a toujours pas signé de nouveau contrat et dès le 1er janvier il pourra négocier librement avec d’autres clubs. Un scénario catastrophe pour l’Inter, qui serait obligé de le perdre gratuitement après avoir refusé jusqu’à 80M€ cet été.

Sans accord, l’Inter veut le vendre

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une chose est certaine chez les Nerazzurri : si Skriniar ne prolonge pas avant la fin de l’année, il sera vendu en janvier. Une situation tendue, notamment liée au silence persistant de Roberto Sisticin, agent du défenseur central slovaque. Un rendez-vous devrait bientôt avoir lieu, mais à Milan on semble se méfier.

Une situation qui s’est envenimée