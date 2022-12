Transferts - PSG : Coup de pression dans ce feuilleton du mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar semble finalement bien parti pour prolonger son contrat avec l’Inter Milan. Mais ce dossier traine en longueur, et la direction du club nerazzurro met la pression sur son joueur.

Longtemps en quête d’un nouveau profil au poste de défenseur central l’été dernier, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar pour qui les négociations ont duré de longues semaines. L’Inter Milan a finalement repoussé les offres de Luis Campos, bien déterminé à prolonger le contrat de son défenseur slovaque qui arrivera à expiration en juin prochain.

« Il doit lui aussi y mettre du sien »

Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter Milan, a mis la pression sur Skriniar au micro de Sky Sports : « Nous avons de l'espoir pour la prolongation de Skriniar. Nous, les managers, l'attendons pour les fans et nous espérons que c'est aussi son avis, il faut être deux pour un mariage. Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais lui aussi doit y mettre du sien », indique le dirigeant de l’Inter Milan.

« Nous voulons faire les chose correctement »