 Transferts - PSG : L’Angleterre lance un défi à Campos sur le mercato

En marge de la prochaine intersaison, il se pourrait que Milan Skrinair bénéficie du statut d’agent libre si son contrat n’est pas prolongé à l’Inter d’ici-là. Le PSG se frotterait au gratin du football anglais pour le défenseur central de 27 ans.

Milan Skriniar pourrait-il finalement prolonger son contrat à l’Inter, son bail actuel prenant fin en juin prochain ? 90min a révélé que les décideurs nerazzurri avaient initialement prévus de boucler cette opération avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, en vain. Pour autant, selon Piero Ausilio, le défenseur central de 27 ans attendu par le conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos devrait lui aussi faire un pas vers l’Inter.

«Il faut être deux pour un mariage»

« Nous avons de l'espoir pour le renouvellement de Skriniar. Nous, les managers, l'attendons pour les fans et nous espérons que c'est aussi son avis, il faut être deux pour un mariage. Nous voulons qu'il reste longtemps avec nous mais lui aussi doit mettre quelque chose ». Voici le message que le directeur sportif de l’Inter a fait passer à Sky Sport ces dernières heures.

