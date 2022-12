Mercato - PSG : Toujours en course pour Skriniar, Campos est prévenu

Axel Cornic

Milan Skriniar, dont le contrat se termine en juin prochain, reste la grande priorité du Paris Saint-Germain selon nos informations. La tâche ne s’annonce pas simple pour le Slovaque toutefois, puisque l’Inter a l’intention de le prolonger, comme l’a annoncé ce lundi le directeur sportif Piero Ausilio.

On ne parle que de lui depuis juin dernier. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis plusieurs années, Milan Skriniar a tapé dans l’œil de Luis Campos, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a l’intention de revenir à la charge après les échecs de l’été.

« Nous avons formulé une offre importante »

Du côté de l’Inter on a toutefois l’intention de contrecarrer les plans du PSG, avec Piero Ausilio qui a évoqué ce lundi la prolongation de Skriniar. « Il y a de l’optimisme » a expliqué le directeur sportif de l’Inter, à TMW . « Nous sommes en train de négocier, de discuter et nous avons formulé une offre importante. Il faut laisser le temps adéquat au joueur et à son entourage pour réfléchir, c’est normal ».

« En ce qui concerne le contrat, nous sommes en train de travailler sur ça »