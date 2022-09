Foot - Mercato - PSG

PSG : Clash en interne à cause d’un échec du mercato ?

Publié le 23 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les marques d’intérêt dont il a fait l’objet au cours du mercato estival, Keylor Navas est donc resté au PSG dans un rôle de doublure de luxe, derrière Gianluigi Donnarumma. Et il semblerait que les tensions soient encore très présentes autour du gardien costaricien… Explications.

Courtisé par Naples qui semblait disposé à le déloger du PSG pour lui offrir une place de titulaire, Keylor Navas (35 ans) annonçait finalement dans les dernières heures du mercato estival qu’il ne bougerait pas du Parc des Princes. Et conformément aux annonces de Christophe Galtier à son arrivée au PSG, l’ancien gardien du Real Madrid se contente donc d’un rôle de doublure derrière Gianluigi Donnarumma.

Tensions chez les gardiens au PSG

L’EQUIPE annonce jeudi dans ses colonnes que ce transfert avorté de Keylor Navas durant le mercato estival continue de cristalliser des tensions en interne, sans apporter plus de précisions. Mais le message envoyé est clair : la situation semble en train de se dégrader entre Navas et Donnarumma.

Campos a tenté de calmer l’incendie