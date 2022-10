Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos reçoit une nouvelle réponse pour ces deux pistes du mercato

Publié le 6 octobre 2022 à 01h15

Pierrick Levallet

Alors qu’il ne considère pas son mercato comme complet, Luis Campos travaillerait pour combler les manques du PSG. Le conseiller sportif parisien penserait ainsi à Rafael Leao, mais aussi à Pierre Kalulu en cas d’échec avec Milan Skriniar. Toutefois, l’AC Milan n’a pas l’intention de se laisser faire comme Paolo Maldini l’a annoncé.

S’il a réalisé plusieurs bons coups sur le mercato, Luis Campos n’est tout de même pas satisfait de son recrutement. Le conseiller sportif du PSG voulait notamment attirer un nouvel attaquant. Le Portugais aurait ainsi reporté ses projets à plus tard. Mais il aurait déjà quelques pistes en tête. Sur le plan offensif, Luis Campos penserait à Rafael Leao. Toutefois, ce n’est pas la seule piste du conseiller sportif parisien à l’AC Milan.

Campos veut piocher à l’AC Milan

En défense, Luis Campos considérerait toujours Milan Skriniar comme sa priorité. Mais en cas de nouvel échec avec le Slovaque, le Portugais étudierait la piste menant à Pierre Kalulu. Néanmoins, l’AC Milan ne compte pas laisser filer ses deux pépites sans rien faire.

L’AC Milan aimerait prolonger Leao et Kalulu